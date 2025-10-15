Ad Affari Tuoi Francesca perde tutto nel finale ma poi sogna la svolta | cos'è successo alla Regione Fortunata

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 15 ottobre la partita di Francesca dalla Liguria insieme al fidanzato Dario. Dopo aver rifiutato diverse volte il cambio e anche 35mila euro, si ritrova alla fine con soli pacchi blu e va alla Regione Fortunata. La sua scelta ricade sulle Marche: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

