ACSI Gazzetta Football League | il più grande campionato d’Italia torna con un' edizione da record
Oltre 1.000 squadre, 10.000 giocatori e 90 campionati in tutta Italia: parte l’edizione 202526 dell'evento by Cisalfa Sport. Finale il 24 maggio 2026 all’Arena Garibaldi di Pisa. Inclusione, passione e cultura sportiva al centro del progetto promosso da ACSI, La Gazzetta dello Sport e Cisalfa Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È stata una giornata pazzesca quella di ieri, domenica 12 ottobre. La FCS c’era, presente alla presentazione della Gazzetta ACSI Football League, il nuovo campionato nazionale di calcio amatoriale. Una giornata ricca di novità, con il ritorno della Gazzetta de - facebook.com Vai su Facebook