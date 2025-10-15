ACSI Gazzetta Football League | il più grande campionato d’Italia torna con un' edizione da record

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1.000 squadre, 10.000 giocatori e 90 campionati in tutta Italia: parte l’edizione 202526 dell'evento by Cisalfa Sport. Finale il 24 maggio 2026 all’Arena Garibaldi di Pisa. Inclusione, passione e cultura sportiva al centro del progetto promosso da ACSI, La Gazzetta dello Sport e Cisalfa Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

acsi gazzetta football league il pi249 grande campionato d8217italia torna con un edizione da record

© Gazzetta.it - ACSI Gazzetta Football League: il più grande campionato d’Italia torna con un'edizione da record

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Acsi Gazzetta Football League