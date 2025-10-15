Oltre 1.000 squadre, 10.000 giocatori e 90 campionati in tutta Italia: parte l’edizione 202526 dell'evento by Cisalfa Sport. Finale il 24 maggio 2026 all’Arena Garibaldi di Pisa. Inclusione, passione e cultura sportiva al centro del progetto promosso da ACSI, La Gazzetta dello Sport e Cisalfa Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ACSI Gazzetta Football League: il più grande campionato d’Italia torna con un'edizione da record