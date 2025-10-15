Acquisto di case Lecco ultima fra i capoluoghi della Lombardia

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare residenziale in Lombardia cresce, ma a Lecco il rapporto di compravendite sulla popolazione maggiorenne residente è il più basso di tutta la regione.Secondo l'analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

