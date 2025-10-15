Acqua sporca
"Dopo tanto vagare “uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione”, scriveva Cesare Pavese. E’ questa la stanchezza fisica ed emotiva della protagonista di "", romanzo d’esordio di Nadeesha Uyangoda, che diventa un moto dell’animo che percorre le pagine del libro, come un sentimento silenzioso che si insinua tra le righe, senza allentarsi mai. L’autrice racconta la storia di Neela, che lascia lo Sri Lanka – che in sanscrito significa “isola bella” – e vive da trent’anni in Italia, inseguendo il barlume del sogno europeo che con il tempo si rivela un demone che conduce lentamente allo smarrimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
