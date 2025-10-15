Acqua di nuovo potabile nelle zone servite dalle rete Montecalvello
L’acqua delle zone servite dalla rete idrica distributrice sorgente Montecalvello è tornata potabile. I parametri batteri coliformi, enterococchi ed e.coli – come comunicato dalla Asl di Viterbo in data odierna, all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio – sono tornati conformi ai valori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER IL NUOVO GESTORE DELL’ACQUA È in corso il procedimento per individuare il nuovo gestore del servizio idrico pubblico dell’ATO 3, di cui anche Osimo fa parte. Il percorso prevede una consultazione pubblica aperta a - facebook.com Vai su Facebook
Acqua potabile a Crotone, allaccio abusivo all’origine della nuova perdita - I tecnici e gli operai del Consorzio di bonifica lavoreranno ad oltranza per tutta la notte fino alla riparazione della perdita. Da ilcrotonese.it
Acqua di nuovo potabile sulla costa sud occidentale dell'Isola - Il giudizio "positivo" arriva dal Sian, il Servizio igiene e alimenti dell'Azienda sanitaria di Cagliari che ha dato ... Scrive ansa.it
Acqua potabile. Sicura in quasi il 100% dei casi, ma un italiano su tre non si fida. Il rapporto Censia Iss - I primi dati raccolta dal neonato Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque su 2,5 milioni di analisi, un sito e un video spiegano ‘il viaggio dell’acqua’ e gli effetti sulla salute. Si legge su quotidianosanita.it