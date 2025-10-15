Acerbi Inter il retroscena con Federico Barba | cosa accadde durante il periodo ad Empoli

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Acerbi Inter, svelato un aneddoto che cambia il destino di Barba: «Gli osservatori dell’Inter cercavano lui, ma alla fine.». Federico Barba, ex difensore di Empoli, Benevento e Stoccarda, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport di alcuni momenti significativi della sua carriera e del suo rapporto con Francesco Acerbi. L’ex difensore ha confermato che, durante la sua permanenza all’ Empoli, ci furono dei contatti con Inter e Napoli. Tuttavia, alla fine, nel gennaio 2016, ha deciso di trasferirsi allo Stoccarda. Le dichiarazioni di Barba:. «Sì, qualcosa c’è stato. Ma le vie del mercato sono infinite. 🔗 Leggi su Internews24.com

acerbi inter il retroscena con federico barba cosa accadde durante il periodo ad empoli

© Internews24.com - Acerbi Inter, il retroscena con Federico Barba: cosa accadde durante il periodo ad Empoli

Approfondisci con queste news

acerbi inter retroscena federicoBarba: “Io all’Inter? Qualcosa c’è stato, ecco quando. E vi dico questo aneddoto su Acerbi” - Federico Barba, ex difensore dell'Empoli, ha confermato l'interesse dell'Inter e svelato un retroscena su Acerbi ... Segnala msn.com

acerbi inter retroscena federicoInter, futuro in bilico per Acerbi e de Vrij: l’annuncio dell’agente non lascia dubbi - L’Inter pensa al doppio addio: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in uscita. Da spaziointer.it

acerbi inter retroscena federicoAgente Inzaghi: «Addio maturato dopo la finale, avesse vinto la Champions non avrebbe lasciato l’Inter» - Agente Inzaghi: «Addio maturato dopo la finale, avesse vinto la Champions non avrebbe lasciato l’Inter». Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Inter Retroscena Federico