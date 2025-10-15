Acerbi Inter il retroscena con Federico Barba | cosa accadde durante il periodo ad Empoli

Inter News 24 Acerbi Inter, svelato un aneddoto che cambia il destino di Barba: «Gli osservatori dell’Inter cercavano lui, ma alla fine.». Federico Barba, ex difensore di Empoli, Benevento e Stoccarda, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport di alcuni momenti significativi della sua carriera e del suo rapporto con Francesco Acerbi. L’ex difensore ha confermato che, durante la sua permanenza all’ Empoli, ci furono dei contatti con Inter e Napoli. Tuttavia, alla fine, nel gennaio 2016, ha deciso di trasferirsi allo Stoccarda. Le dichiarazioni di Barba:. «Sì, qualcosa c’è stato. Ma le vie del mercato sono infinite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, il retroscena con Federico Barba: cosa accadde durante il periodo ad Empoli

