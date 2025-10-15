Accordo turistico e culturale con la Capitale

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASSISI – Mille “Roma Pass“ consegnati alla città serafica che, a sua volta, ha destinato ai cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025’“ che consentiranno a cittadini romani l’ingresso gratuito ai musei civici (Pinacoteca comunale, Foro romano con collezione archeologica e Rocca Maggiore) e una scontistica speciale per il bus elettrico "Assisi Serafica Bellezza Eco Tour", utile a visitare il centro storico della città, collegando l’intero circuito museale cittadino. La cerimonia si è svolta ieri a Roma, in Campidoglio, nella prima azione promossa a seguito dell’intesa firmata il 5 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

accordo turistico e culturale con la capitale

© Lanazione.it - Accordo turistico e culturale con la Capitale

Altri contenuti sullo stesso argomento

accordo turistico culturale capitaleAccordo turistico e culturale con la Capitale - ASSISI – Mille “Roma Pass“ consegnati alla città serafica che, a sua volta, ha destinato ai cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025’“ che consentiranno a cittadini romani l’ing ... Come scrive lanazione.it

accordo turistico culturale capitaleGiubileo, scambio turistico-culturale fra Roma e Assisi - Nell'ambito dell'accordo "Insieme per il Giubileo", Roma e Assisi hanno dato vita a un'iniziativa concreta di scambio turistico- Lo riporta ansa.it

accordo turistico culturale capitaleRoma e Assisi insieme per il Giubileo, avviata un’iniziativa di scambio turistico-culturale - Nell’ambito dell’accordo “Insieme per il Giubileo”, Roma e Assisi hanno dato vita a un’iniziativa concreta di scambio turistico- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accordo Turistico Culturale Capitale