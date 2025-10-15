Accordo turistico e culturale con la Capitale

ASSISI – Mille “Roma Pass“ consegnati alla città serafica che, a sua volta, ha destinato ai cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025’“ che consentiranno a cittadini romani l’ingresso gratuito ai musei civici (Pinacoteca comunale, Foro romano con collezione archeologica e Rocca Maggiore) e una scontistica speciale per il bus elettrico "Assisi Serafica Bellezza Eco Tour", utile a visitare il centro storico della città, collegando l’intero circuito museale cittadino. La cerimonia si è svolta ieri a Roma, in Campidoglio, nella prima azione promossa a seguito dell’intesa firmata il 5 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accordo turistico e culturale con la Capitale

Altri contenuti sullo stesso argomento

NEWS #Liguria e #Piemonte unite per il turismo: le due regioni hanno siglato oggi al TTG di Rimini un accordo storico per creare un sistema turistico integrato mare-montagna, valorizzando ciclovie, vie storiche e percorsi outdoor - facebook.com Vai su Facebook

Un accordo per promuovere il turismo enogastronomico e valorizzare i mercati storici coperti. È questo l’obiettivo di un accordo tra @redazioneTPT e Mercato Centrale di Firenze nell’ambito di @VetrinaToscana ? ? https://bit.ly/mercatist - X Vai su X

Accordo turistico e culturale con la Capitale - ASSISI – Mille “Roma Pass“ consegnati alla città serafica che, a sua volta, ha destinato ai cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025’“ che consentiranno a cittadini romani l’ing ... Come scrive lanazione.it

Giubileo, scambio turistico-culturale fra Roma e Assisi - Nell'ambito dell'accordo "Insieme per il Giubileo", Roma e Assisi hanno dato vita a un'iniziativa concreta di scambio turistico- Lo riporta ansa.it

Roma e Assisi insieme per il Giubileo, avviata un’iniziativa di scambio turistico-culturale - Nell’ambito dell’accordo “Insieme per il Giubileo”, Roma e Assisi hanno dato vita a un’iniziativa concreta di scambio turistico- Si legge su msn.com