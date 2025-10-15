Accordo pace Gaza Tajani | Riconoscimento dello Stato della Palestina è ora più vicino – Il video

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Il riconoscimento dello Stato della Palestina quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento è ora più vicino. Oggi ci sono le condizioni per una Gaza liberata dall’incubo di Hamas e affidata provvisoriamente ad un controllo internazionale con l’attiva partecipazione dei Paesi islamici. Tutto questo nella prospettiva di giungere ad uno Stato palestinese vero, democratico, pacifico, non confessionale, affidato ad un’Autorità nazionale palestinese (Anp) profondamente rinnovata negli uomini e nei metodi. Uno Stato pacifico, riconosciuto da Israele e che riconosce Israele”. 🔗 Leggi su Open.online

