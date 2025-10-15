Accordi pace Gaza Tajani | Antisemitismo va combattuto in ogni modo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "L'antisemitismo è un pregiudizio mostruoso che va combattuto ovunque e in ogni modo, con tutta la forza di cui i sistemi democratici dispongono". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua informativa alla Camera su Gaza. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
