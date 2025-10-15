Accordi Gaza Tajani | È il giorno della speranza obiettivo inimmaginabile raggiunto grazie a Trump – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “L'Italia ha mantenuto aperti i canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità nazionale palestinese e lavorato con discrezione e concretezza per alleviare le sofferenze della popolazione civile. La partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma degli accordi di Sharm el-Sheikh è la prova di un ruolo riconosciuto dai nostri partner, a cominciare dagli Stati Uniti". Lo ha detto il Ministro tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
