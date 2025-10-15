Accoltella e uccide la compagna 29enne poi tenta il suicidio tagliandosi la gola | ?Lei aveva deciso di lasciarlo

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltella e uccide la compagna 29enne, poi tenta il suicidio tagliandosi la gola: ?«Lei aveva deciso di lasciarlo»

