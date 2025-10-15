Accadde oggi | 15 ottobre l’alluvione del Sannio

La causa fu una bomba d’acqua che travolse l’intera regione Campania A causa di una bomba d’acqua che travolse la Campania intera, il 15 ottobre 2015 il fiume Calore esondò, sommergendo Benevento con un’alluvione: la città capoluogo della provincia sannita si risvegliò . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 15 ottobre, l’alluvione del Sannio

Contenuti che potrebbero interessarti

ACCADDE OGGI Il 14 ottobre del 2010 ad #Aversa fu ucciso Pietro Capone, imbianchino di 23 anni. #Vittimainnocente di #camorra. Venne ucciso per aver difeso la moglie dalle avances del figlio di un esponente del #clandeiCasalesi. Pietro si incontrò con M - facebook.com Vai su Facebook

Il 14 ottobre del 1968 nasceva il cantante Alessandro Safina - #accaddeoggi - X Vai su X

Mercoledì 15 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Riporta trevisotoday.it

Almanacco | Mercoledì 15 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Esce nelle sale 'Il grande dittatore', un film di satira sociale sul regime nazista il cui protagonista è Charlie Chaplin: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it scrive

Almanacco di martedì 14 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - , diventa il più giovane vincitore del Premio Nobel per la pace, che gli venne assegnato per la guida della resistenza non- Si legge su arezzonotizie.it