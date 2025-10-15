Aca premiata al 66° Industria Felix | è tra le imprese più sostenibili d’Italia
L'Aca S.p.A.figura tra le 94 imprese più sostenibili d’Italia: il riconoscimento all'azienda acquedottistica è stato conferito in occasione del 66° evento Industria Felix – L’Italia sostenibile che compete, che si è svolto a Roma.A ritirare il premio, nella prestigiosa aula Giulio Cesare del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
https://www.wltv.it/irem-di-siracusa-premiata-a-roma-al-premio-industria-felix-esg/#google_vignette - facebook.com Vai su Facebook