Abuso di prezzi Commissione UE infligge pene pesanti a Gucci Chloé e Loewe | multe per oltre 150 milioni
Un duro colpo alle strategie di controllo dei prezzi arriva dalla Commissione Europea, che ha inflitto una multa record a Gucci, Chloé e Loewe per violazioni delle norme antitrust. Le tre aziende di moda di alta gamma, con base rispettivamente in Italia, Francia e Spagna, sono state ritenute responsabili di aver manipolato i prezzi al dettaglio in tutta l’area dello Spazio Economico Europeo, restringendo la libertà commerciale dei loro rivenditori e danneggiando i consumatori. Sanzioni milionarie per pratiche anticoncorrenziali. L’inchiesta della Commissione ha accertato che Gucci ha ricevuto una sanzione di 119,6 milioni di euro, Chloé 19,6 milioni e Loewe 18 milioni, per aver imposto vincoli stringenti ai prezzi di vendita al dettaglio, limitando la capacità di negozi indipendenti di fissare autonomamente i prezzi, sia tramite canali online che tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
