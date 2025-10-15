Abusi nella Chiesa dell' Agrigentino | i numeri le storie e l' identikit dei predatori

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi faceva sentire speciale, diverso dagli altri”. Atteggiamenti e comportamenti, che sono alla base di quelle che poi si trasformano in attenzioni morbose, molestie e abusi sessuali che sono anche pedofilia, si somigliano tutti. C'è però anche chi ha pagato - stando alle accuse che si sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Abusi Chiesa Agrigentino Numeri