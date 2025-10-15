Abruzzo superstizioso | spesi 12 milioni di euro in consulti con i veggenti

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa 12 milioni di euro in consulti con i veggenti ogni anno in Abruzzo, che si classifica al 12esimo posto delle regioni più superstiziose di Italia. Tra oroscopi, rituali e curiosità online, la regione si colloca nella parte centrale dell’indice di superstizione regionale di Casinos.com. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

