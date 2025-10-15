Abruzzo superstizioso | spesi 12 milioni di euro in consulti con i veggenti
Sono circa 12 milioni di euro in consulti con i veggenti ogni anno in Abruzzo, che si classifica al 12esimo posto delle regioni più superstiziose di Italia. Tra oroscopi, rituali e curiosità online, la regione si colloca nella parte centrale dell’indice di superstizione regionale di Casinos.com. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
? Una giornata intensa e ricca di emozioni ad Assisi, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. L’Abruzzo è stato protagonista delle celebrazioni, rappresentato dal Presidente Marco Marsilio, accanto al Presidente del Consiglio Gior - facebook.com Vai su Facebook