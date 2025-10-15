Abodi sicuro | Stiamo lavorando per cercare di migliorare questa legge nel calcio

Abodi promette riscontri sulla riforma della giustizia sportiva entro fine anno Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato di voler fornire entro la fine dell'anno i primi riscontri circa la tanto attesa riforma della giustizia sportiva. Durante un intervento in Commissione Cultura alla Camera, Abodi ha spiegato come il .

