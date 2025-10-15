Abitazioni a prezzi calmierati Sport sicurezza Villa Alari | I cento giorni della sindaca
Case a prezzi abbordabili per giovani, riapertura al pubblico di Villa Alari, sport e sicurezza, i 100 giorni della sindaca Paola Colombo (nella foto). E lei che ha fatto tesoro delle critiche ricevute in campagna elettorale, è ripartita "dalla manutenzione di strade, parchi e arredo urbano", ma senza trascurare "progetti di grande respiro". A cominciare dall’emorragia di giovani coppie costrette a lasciare Cernusco per i costi al metro quadro degli appartenenti, ormai alle stelle. Il nuovo regolamento sull’ edilizia convenzionata fissa condizioni per frenare la dispersione: modalità di acquisto e locazione delle unità immobiliari a prezzi calmierati ed esplicita i criteri di accesso e quelle per le graduatorie, gestite dagli uffici municipali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il mercato immobiliare in Sardegna riparte con slancio. Nel primo semestre del 2025, i prezzi delle abitazioni crescono in tutti i capoluoghi dell’isola, superando la media nazionale (+2%). Oristano guida la crescita con un +4,6%, seguita da Sassari (+3,3%) e - facebook.com Vai su Facebook
Nel II trimestre 2025 indice dei prezzi delle abitazioni +2,7% sul trimestre precedente e +3,9% nei confronti dello stesso periodo del 2024 https://istat.it/comunicato-stampa/prezzi-delle-abitazioni-dati-provvisori-ii-trimestre-2025/… #istat - X Vai su X
Caro affitti, a Milano il piano per gli alloggi a prezzo calmierato: 10mila case in dieci anni, al via da Gorla e Gallaratese - È qui che il Comune ha scelto di inaugurare il Piano Straordinario Casa, programma decennale ... Come scrive msn.com
Case nuove a prezzi calmierati - 150 milioni di euro, a tanto ammonta l'investimento della società in house della Provincia di Bolzano, Euregio Plus, nella riqualificazione di 4 ettari e mezzo in località San Michele ad Appiano. Come scrive rainews.it
Piano casa a prezzi calmierati, Franco: “Da Meloni un segnale forte” - “Le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul varo di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie rappresentano un segnale forte e concreto. Riporta bergamonews.it