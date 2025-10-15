Abitazioni a prezzi calmierati Sport sicurezza Villa Alari | I cento giorni della sindaca

Case a prezzi abbordabili per giovani, riapertura al pubblico di Villa Alari, sport e sicurezza, i 100 giorni della sindaca Paola Colombo (nella foto). E lei che ha fatto tesoro delle critiche ricevute in campagna elettorale, è ripartita "dalla manutenzione di strade, parchi e arredo urbano", ma senza trascurare "progetti di grande respiro". A cominciare dall’emorragia di giovani coppie costrette a lasciare Cernusco per i costi al metro quadro degli appartenenti, ormai alle stelle. Il nuovo regolamento sull’ edilizia convenzionata fissa condizioni per frenare la dispersione: modalità di acquisto e locazione delle unità immobiliari a prezzi calmierati ed esplicita i criteri di accesso e quelle per le graduatorie, gestite dagli uffici municipali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

