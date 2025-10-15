Abbiamo bisogno di colori per sopravvivere a questo mondo | la fotografa Monica Silva espone a Venezia i suoi ritratti più iconici e inediti

La fotografa e ritrattista di fama internazionale Monica Silva presenta per la prima volta una mostra personale a Venezia, con 25 opere in grande formato tra immagini già pubblicate e lavori inediti. L’esposizione, che sarà alla Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani di Venezia dal 10 ottobre al 9 novembre, si chiama “We Need Colours to Survive This World” e raccoglie una selezione dei suoi progetti più noti come “Lux et Filum – Una visione contemporanea di Caravaggio (2014), Sacro e Profano (2019), Absence (2022) e Art Beyond Imagination (2022) — insieme a nuovi ritratti psicologici e fotografie mai esposte prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it