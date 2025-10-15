Aaron Paul rivela di aver rinunciato ad un ruolo in Il cavaliere oscuro

La trilogia di Il cavaliere oscuro, con Christian Bale nei panni di Batman nella serie indipendente DC di Christopher Nolan, si è conclusa nel 2012. Sebbene diversi attori abbiano interpretato Batman in film e serie TV nel corso dei decenni, l’universo di Nolan rimane ancora oggi una delle interpretazioni più apprezzate del supereroe. Numerose star hanno partecipato ai film di Nolan e ora uno degli attori più popolari di Breaking Bad ha rivelato di aver quasi fatto il suo ingresso nella trilogia. In un’intervista esclusiva con ScreenRant per il suo nuovo videogioco Dispatch, Aaron Paul, che ha interpretato Jesse Pinkman nella serie, ha rivelato che inizialmente gli era stato offerto un ruolo in uno dei film DC di Nolan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it