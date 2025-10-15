A4 chiusure al casello di Trezzo tra giovedì 16 e sabato 18 ottobre

Ecodibergamo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AUTOSTRADA. Stop al traffico per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Annullata la chiusura a Capriate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

