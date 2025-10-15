A2 lavori di manutenzione | chiusura notturna per la rampa in direzione Fisciano

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura notturna sulla A2 del Mediterraneo per consentire interventi programmati di manutenzione. Dalle ore 22:00 di domani, giovedì 16 ottobre, fino alle ore 06:00 di venerdì 17 ottobre, sarà interdetta al traffico la rampa di collegamento al km 8,800 tra l’autostrada e l’ex Raccordo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

