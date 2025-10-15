A1 lavori per la nuova segnaletica | chiude casello di Orte

Ancora lavori sull'A1 che portano all’inaccessibilità notturna del casello di Orte. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

