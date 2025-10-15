A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla
Vignola rende omaggio a una sua concittadina illustre, Beatrice Bertolla, mettendo a dimora una giovane quercia, in centro storico, e inaugurando una targa commemorativa. La cerimonia "Bea. e l'amore per Vignola", organizzata dall’Amministrazione comunale insieme al Comitato gemellaggi e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
