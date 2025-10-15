A Verona Visioni architettoniche celebra Cini Boeri con il documentario La casa di Cini Boeri
Cini Boeri sarà la protagonista del secondo appuntamento di “Visioni architettoniche”, prima edizione del cineforum d’autore dedicato ai grandi nomi dell’architettura promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Verona nell’ambito del contenitore AV3, format ed iniziativa della rivista. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
Il Giornale di Vicenza, Media Partner dell'evento, trasmetterà in diretta "La nuova industria nel caos mondiale", l'assemblea pubblica di Confindustria Vicenza e Confindustria Verona su visioni, tecnologie e territori per la manifattura di domani, che si terrà dom - facebook.com Vai su Facebook
Costruire relazioni, aprire nuovi dialoghi, ascoltare da vicino i protagonisti del settore. Oggi siamo stati ad Agrilevante per rafforzare la rete, condividere visioni e confrontarci sul futuro dell’agricoltura. - X Vai su X