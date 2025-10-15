A Verona Visioni architettoniche celebra Cini Boeri con il documentario La casa di Cini Boeri

Veronasera.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cini Boeri sarà la protagonista del secondo appuntamento di “Visioni architettoniche”, prima edizione del cineforum d’autore dedicato ai grandi nomi dell’architettura promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Verona nell’ambito del contenitore AV3, format ed iniziativa della rivista. 🔗 Leggi su Veronasera.it

