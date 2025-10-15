A Velia spiegate | presentato il progetto per i percorsi formativi degli studenti Unisa

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato ieri mattina, al Parco archeologico di Velia, il progetto “A Velia spiegate!”, un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro ruolo nella valorizzazione del patrimonio culturale del Sud Italia. Studenti, volontari e realtà del territorio si incontrano per trasformare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Ascea, presentato “A Velia spiegate!”: un nuovo progetto di volontariato culturale - Il progetto punta a costruire un modello innovativo di volontariato culturale, capace di rafforzare il legame tra Terzo Settore e mondo accademico ... Scrive infocilento.it

