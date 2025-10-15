A Valeggio sul Mincio la mostra Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea

Veronasera.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto e con il Movimento Federalista Europeo - sezione di Valeggio sul Mincio e Colline Moreniche, presenta la mostra “Le madri e i padri fondatori dellUnione Europea”, che sarà ospitata dal 18 al 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Veronasera.it

