A Valeggio sul Mincio la mostra Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto e con il Movimento Federalista Europeo - sezione di Valeggio sul Mincio e Colline Moreniche, presenta la mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea”, che sarà ospitata dal 18 al 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Veronasera.it