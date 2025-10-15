A Ustica Mi si è ristretto il banco con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco
Annullato lo scorso 3 ottobre per le avverse condizioni meteo che hanno impedito agli attori Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco di recarsi sull'isola di Ustica, “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura - nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità - organizzato dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
USTICA: IL RESPIRO DEL MARE Festival di arte e cultura — 1/7 ottobre 2025 Auditorium Comunale di Ustica (PA) Dal 1 al 7 ottobre 2025 l’isola di Ustica ospita la prima edizione del Festival “Il Respiro del Mare”, una settimana di teatro, musica e incontri che - facebook.com Vai su Facebook
A Ustica Ernesto Maria Ponte torna tra i banchi di scuola - La commedia divertente, scritta a quattro mani da Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo di cui Ponte firma anche la regia, narra la storia di un uomo che per migliorare la propria condizione lavorativa ... Da palermotoday.it