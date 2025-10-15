A Udine ci sono stati scontri per la partita di calcio con Israele | il boicottaggio ha senso?

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle proteste per la partita Italia e Israele e del dibattito sui boicottaggi contro il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

