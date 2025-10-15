A Tuscania una visita guidata tra le vie del borgo e alla necropoli Pian di Mola

Domenica 19 ottobre è organizzata a Tuscania una visita guidata esclusiva nel centro storico e alla necropoli etrusca di Pian di Mola.Il punto d'incontro con la guida è presso l'ufficio turistico di Tuscania alle ore 10,30. I partecipanti sono invitati a presentarsi con dieci minuti di anticipo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

