A Tuscania una visita guidata tra le vie del borgo e alla necropoli Pian di Mola
Domenica 19 ottobre è organizzata a Tuscania una visita guidata esclusiva nel centro storico e alla necropoli etrusca di Pian di Mola.Il punto d'incontro con la guida è presso l'ufficio turistico di Tuscania alle ore 10,30. I partecipanti sono invitati a presentarsi con dieci minuti di anticipo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Proseguono anche nel mese di ottobre gli appuntamenti con le visite tematiche organizzate dal Museo Archeologico Nazionale di Tuscania! Sabato 11 ottobre sarà possibile partecipare alla visita “I reperti narrano usi e costumi del popolo etrusco”, a cura - facebook.com Vai su Facebook
Tuscania visita guidata: Basiliche, antichi Terzieri festa della “cioccolata a squajo” - Domenica 19 ottobre pomeriggio Tuscania diventa protagonista di una visita guidata completa, che farà conoscere i luoghi più belli della città: le Basiliche di San Pietro, Santa Maria Maggiore e gli ... Scrive tusciaup.com