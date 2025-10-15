a treviso statisticall show dal 17 al 19 ottobre

Accanto ai dibattiti, ai laboratori e agli incontri dell’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, Treviso accende le luci su tre serate aperte al pubblico e a ingresso gratuito che raccontano la rivoluzione dei dati attraverso le emozioni, le storie e i linguaggi del fattore umano, tema di quest’anno. Venerdì 17 ottobre, al Teatro Mario del Monaco, l’imprenditore Andrea Pezzi aprirà gli StatisticAll Show della rassegna con “Un’intelligenza più umana”, un dialogo sulla convivenza tra persone e macchine intelligenti e sull’urgenza di ritrovare una cultura centrata sull’essere umano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

