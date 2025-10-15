A Torino ecco il bus senza conducente

A Torino si sta sperimentando il bus a guida autonoma. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Torino ecco il bus senza conducente

Scopri altri approfondimenti

Arriva a Torino dal 13 ottobre AuToMove, la navetta a guida autonoma! Spostarsi in città diventa ancora più smart e sostenibile grazie ad AuToMove, la nuova navetta senza conducente attualmente in fase di test nel capoluogo piemontese, all’interno del p - facebook.com Vai su Facebook

Terribile incidente nell'Astigiano: scontro tra due auto, morto Fausto Celso di Torino. Una conducente guidava ubriaca https://ift.tt/ENbIAhX - X Vai su X

Abbiamo provato la navetta a guida autonoma di Torino: com’è andato davvero il primo giorno tra frenate brusche e tanta curiosità - Abbiamo testato in anteprima la nuova navetta a guida autonoma attiva da a Torino: zero volante, cinque fermate e un'app per prenotare. Segnala torino.corriere.it

Debutta sulle strade di Torino la navetta a guida autonoma - Anche i cittadini possono salire a bordo gratuitamente sulla navetta a guida autonoma in fase di sperimentazione a Torino. rainews.it scrive

Dieci bus di Torino donati all’Ucraina, dove il trasporto locale è stato distrutto dalle bombe russe. Lo annuncia Lo Russo alla diretta radiofonica di “Tuttocittà” - Dieci bus di Torino donati all'Ucraina, dove il trasporto locale è stato distrutto dalle bombe russe. Riporta zipnews.it