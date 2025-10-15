A Strozza e Brembilla dove Pamela è cresciuta Ainett Stephens | Testimonial del suo brand sono sconvolta
Dalla piccola Valle Imagna a Milano, Montecarlo, Dubai. “Non c’è nulla di male nel dire che il paese le stava un po’ stretto”, raccontano gli abitanti di Strozza e Val Brembilla, “ma insieme al suo cagnolino, un cihuahua bianco, tornava spesso a trovare la mamma e il papà”, confida sottovoce una vicina di casa. Sul volto, sembra disegnarsi una lacrima: “È una vera tragedia”, sussurra prima di chiudere la porta di casa. A Val Brembilla Pamela Genini ci era nata, a Strozza si era trasferita qualche anno dopo con la madre Una, di origine russe, e il padre Sergio, che non si è più ripreso dopo un grave incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
