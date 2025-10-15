A Stresa torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 19, sul lungolago di Stresa torna l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato organizzato dall'associazione "I sogni nel cassetto".Durante tutto il giorno sarà possibile trovare stand con articoli da collezionismo, giocattoli d'epoca, libri antichi, dischi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

