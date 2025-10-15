A spasso in via Tiburtina con un coltello a serramanico giovane denunciato
Un giovane di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per porto di armi od oggetti atti a offendere.I militari della Compagnia di Pescara hanno individuato e successivamente denunciato a piede libero un 30enne, italiano. Nella notte del 12 ottobre, i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
