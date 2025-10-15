A sinistra non c' è spazio per i liberali

Giancristiano Desiderio ieri ha compiuto un'analisi pienamente condivisibile sulla deriva massimalista della sinistra italiana, che in pochi anni ha mutato radicalmente il proprio dna per trasformarsi in un'offerta politica movimentista e radicale. Gli attuali cardini dell'identità politica del centrosinistra sono infatti molto lontani da quelli non solo dello scorso decennio, ma persino degli anni '90 o dei primi anni Duemila. Fu addirittura Massimo D'Alema negli anni '90 a rispettare gli impegni Nato nei Balcani, a votare a favore della separazione delle carriere e a duellare "da destra" contro il pur riformista segretario Cgil Cofferati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

