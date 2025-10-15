Giancristiano Desiderio ieri ha compiuto un'analisi pienamente condivisibile sulla deriva massimalista della sinistra italiana, che in pochi anni ha mutato radicalmente il proprio dna per trasformarsi in un'offerta politica movimentista e radicale. Gli attuali cardini dell'identità politica del centrosinistra sono infatti molto lontani da quelli non solo dello scorso decennio, ma persino degli anni '90 o dei primi anni Duemila. Fu addirittura Massimo D'Alema negli anni '90 a rispettare gli impegni Nato nei Balcani, a votare a favore della separazione delle carriere e a duellare "da destra" contro il pur riformista segretario Cgil Cofferati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A sinistra non c'è spazio per i liberali