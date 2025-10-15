A Sant’Angelo all’Esca parte il corso ONAV 4 Passi nel Vino
Dal 3 novembre parte “4 Passi nel Vino”, il corso breve promosso dalla Delegazione ONAV di Avellino. Un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire la propria conoscenza del vino, anche senza esperienze pregresse.Il percorso si compone di quattro incontri tematici ospitati dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
