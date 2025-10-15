A San Giovanni Rotondo c' è la quarta edizione di ‘Gargano in Formazione’

‘Diritto, Parità e Futuro: Dialoghi tra Territorio e Professioni’ è il titolo della quarta edizione di ‘Gargano in Formazione’, l’evento formativo organizzato da Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Foggia, ANCL Foggia (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) e AGCDL Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Libreribrà - Libreria per bambini e ragazzi | San Giovanni Rotondo - facebook.com Vai su Facebook

San Giovanni Rotondo–Foggia: pendolari stipati e autobus oltre il limite consentito. “Come sardine! E’ assurdo” - FOGGIA – Ogni giorno decine di pendolari affrontano il viaggio da San Giovanni Rotondo a Foggia in condizioni sempre più difficili. Si legge su statoquotidiano.it

Polizia Locale San Giovanni Rotondo: arrestato giovane tunisino dopo accoltellamento in centro storico - POLIZIA LOCALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO: ARRESTATO GIOVANE TUNISINO DOPO ACCOLTELLAMENTO IN CENTRO STORICO Nella mattinata di giovedì 10 ottobre, c. Segnala ilsipontino.net

Tragedia Castel d’Azzano. Siorini (Sovranisti per l’Italia e per la Libertà) in visita alla caserma dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo - San Giovanni Rotondo (Foggia) – Nella mattinata di oggi il presidente nazionale del movimento Sovranisti per l’Italia e per la Libertà, Saverio Siorini, ha fatto visita alla caserma dei Carabinieri di ... Da statoquotidiano.it