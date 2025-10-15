A Roma lo stadio lo fanno Il Comune | Il progetto definitivo del nuovo stadio entro la fine dell’anno

Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità riguardo il progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. A riportale è Il Corriere dello Sport, riferisce di obiettivo dichiarato di arrivare alla consegna entro la fine dell’anno. Stadio Roma, gli ultimi aggiornamenti. Ecco la nota del Comune di Roma: “In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio – coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - A Roma lo stadio lo fanno. Il Comune: “Il progetto definitivo del nuovo stadio entro la fine dell’anno”

Approfondisci con queste news

Ieri alla conferenza allo@Stadio Olimpico di Roma ci sono stati grossi annunci e tanti ospiti, con un ospite di eccezione @ale.cerci11. Ora condividiamo con voi l’annuncio più importante! ?Scopriamolo insieme! #dreamscometrue - facebook.com Vai su Facebook

Friedkin vuole tutto: stadio nuovo a Pietralata, Under 23 e rinforzi per gennaio. La Roma punta al futuro con ambizione e strategia. #ASRoma #Friedkin ? https://tinyurl.com/5d367yhr - X Vai su X

Stadio Roma a Pietralata, l'importante nota del Comune sul progetto definitivo - Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata . Come scrive corrieredellosport.it

Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime - Dopo le parole della scorsa settimana di Gualtieri, si è svolta oggi una nuova riunione in merito al nuovo impianto sportivo della Roma ... Segnala ilromanista.eu

Stadio della Roma a Pietralata, vertice in Campidoglio: progetto entro l’anno - Il Comune e l’As Roma sono allineati sugli stessi obiettivi: Lo stadio a Pietralata si farà e sarà pronto in tempo utile per accogliere anche gli Europei. Scrive romatoday.it