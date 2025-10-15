A Roma la quinta edizione del Premio Le Pagine della Terra

Roma, 15 ott. (askanews) - Si è svolta presso il Teatro di Villa Torlonia a Roma la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra", riconoscimento letterario dedicato alla narrativa che racconta il profondo legame tra l'uomo e l'ambiente. A condurre la serata la giornalista Rai Manuela Moreno, in un evento che ha unito cultura, letteratura e impegno ecologico, come voluto dal suo fondatore Claudio Cutuli. "Siamo alla quinta edizione di questo premio nazionale sui romanzi green, Le Pagine della Terra, voluto fortemente da me nel 2021 insieme alla compianta Vera Slepoj. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma la quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra"

