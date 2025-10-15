A Roma il Giubileo dei rom con il Papa c' è anche l' attivista abruzzese Giulia Di Rocco

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma il Giubileo dei rom, sinti e caminanti. All'iniziativa, sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 14:00, nell'aula Paolo VI, in Vaticano, sarà presente anche l’attivista rom abruzzese Giulia Di Rocco che, con una lettera inviata al Papa un anno fa, è stata la prima a chiedere di ammettere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

