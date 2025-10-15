A Roma il Giubileo dei rom con il Papa c' è anche l' attivista abruzzese Giulia Di Rocco
A Roma il Giubileo dei rom, sinti e caminanti. All'iniziativa, sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 14:00, nell'aula Paolo VI, in Vaticano, sarà presente anche l’attivista rom abruzzese Giulia Di Rocco che, con una lettera inviata al Papa un anno fa, è stata la prima a chiedere di ammettere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Nell'ambito dell'accordo "Insieme per il Giubileo", Roma e Assisi hanno dato vita a un'iniziativa concreta di scambio turistico-culturale. Questa mattina, nell'aula "Giulio Cesare" in Campidoglio, Roma ha consegnato alla città di Assisi mille "Roma Pass", mentre - facebook.com Vai su Facebook
Roma splende anche per gli eventi del Giubileo 2025 https://ift.tt/P8izHjM - X Vai su X
Giubileo, diecimila toscani a Roma per il saluto a Papa Leone XVI - Tutto pronto per il pellegrinaggio regionale delle diocesi della Toscana che domani, sabato 11 ottobre, porterà a Roma circa diecimila toscani. Si legge su radiosienatv.it
Giubileo delle diocesi toscane a Roma - Questa mattina si è tenuto a San Pietro a Roma il pellegrinaggio regionale delle diocesi della Toscana che ha portato nella Capitale oltre ... Scrive ilcittadinoonline.it
Giubileo della vita consacrata: attesi a Roma oltre 16mila pellegrini - I pellegrinaggi alle Porte Sante e, il 9 ottobre, la Messa con il Papa, seguita dai "Dialoghi con la città". Si legge su romasette.it