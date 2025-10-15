A rilento i lavori sulla ciclabile | Non resteranno tratti incompleti

È una corsa contro il tempo quella della linea 15 del Biciplan Cambio, la ciclabile che collegherà Milano a Legnano lungo la statale del Sempione. I lavori, iniziati nel giugno 2023, procedono con lentezza e le preoccupazioni di sindaci e cittadini crescono, mentre incombe la scadenza fissata per giugno 2026, data entro cui l'opera dovrà essere collaudata per non perdere i finanziamenti del Pnrr, pari a oltre 12 milioni. Ieri si è svolto un sopralluogo nei cantieri di Nerviano, con la presenza del consigliere metropolitano alla mobilità Marco Griguolo, dei sindaci di Nerviano, Daniela Colombo, e Pogliano Milanese, Carmine Lavanga, dell'assessore ai lavori pubblici di Parabiago, Dario Quieti, e del consigliere di opposizione Christian Colombo.

