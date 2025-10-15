A processo un amico del figlio di Schumacher | avrebbe stuprato un' infermiera a casa del padre

I fatti risalgono alla notte del 23 novembre 2019 nella residenza di famiglia sul lago di Ginevra. L'imputato è un pilota australiano mai arrivato in F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A processo un amico del figlio di Schumacher: avrebbe stuprato un'infermiera a casa del padre

