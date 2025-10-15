A Perugia la prima edizione del Festival internazionale per la parità di genere Buone pratiche per una società inclusiva

Baffi, cravatte, giacche e barbe. Poi, in fondo a destra, un’unica donna. È la foto di gruppo dei capi di Stato al vertice di Sharm el-Sheik del 13 ottobre. Ma potrebbe essere un qualunque altro scatto. Essere l’unica donna nella stanza, del resto, è ancora la normalità. Soprattutto in certi contesti e in certe aule di potere. È il soffitto di cristallo: ai vertici per le donne c’è meno spazio. E quando lo spazio si trova, si commenta il loro aspetto fisico. Anche per questo è ancora necessario parlare di femminismi. Al Festival internazionale per la parità di genere, che si terrà dal 16 al 18 ottobre a Perugia, l’obiettivo è proprio provare ad agire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

