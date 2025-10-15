A passeggio in bicicletta lungo la fascia olivata
TREVI - In bicicletta tra gli ulivi. Domenica torna la terza edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto “, evento inserito nel programma della XXVIII edizione di Frantoi Aperti in Umbria. È previsto un itinerario guidato ad anello di oleoturismo in bike e e-bike con partenza e arrivo a Trevi lungo i percorsi ciclabili immersi nel paesaggio umbro modellato dalla coltivazione dell’olivo. L’iniziativa di cicloturismo è organizzata da Strada dell’Olio evo Dop Umbria in collaborazione con Fiab Umbria, Fiab Foligno e Ciclostorica La Francescana e con il partner tecnico You Mobility. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Aiutateci a ritrovare Enzo”: Appello per l’uomo che ieri si è allontanato in circostanze allarmanti da #Casavatore (#Napoli) con la sua bicicletta nera da passeggio. Il telefono risulta spento, qualcuno lo ha incontrato o ha trovato la bici? [PAGINA]? https://www. - facebook.com Vai su Facebook
“Aiutateci a ritrovare Enzo”: Appello per l’uomo che ieri si è allontanato in circostanze allarmanti da #Casavatore (#Napoli) con una bicicletta nera da passeggio. Il telefono è spento, qualcuno lo ha incontrato o ha trovato la bici? #chilhavisto [FOTO]? https://ch - X Vai su X
A passeggio in bicicletta lungo la fascia olivata - Domenica torna la terza edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi- Come scrive lanazione.it
"In bicicletta e a passeggio solo vicino casa" - Ieri, in tarda serata, il presidente Stefano Bonaccini ha emanato un’ordinanza che dà un’ulteriore ‘stretta’ ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Puntine da disegno lungo il Sentiero degli Ezzelini: forate decine di biciclette - LORIA Un grave atto si è registrato domenica lungo il Sentiero degli Ezzelini, quando diversi fruitori sono incappati su puntine da disegno sparse lungo il percorso. Si legge su ilgazzettino.it