A passeggio in bicicletta lungo la fascia olivata

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVI - In bicicletta tra gli ulivi. Domenica torna la terza edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto “, evento inserito nel programma della XXVIII edizione di Frantoi Aperti in Umbria. È previsto un itinerario guidato ad anello di oleoturismo in bike e e-bike con partenza e arrivo a Trevi lungo i percorsi ciclabili immersi nel paesaggio umbro modellato dalla coltivazione dell’olivo. L’iniziativa di cicloturismo è organizzata da Strada dell’Olio evo Dop Umbria in collaborazione con Fiab Umbria, Fiab Foligno e Ciclostorica La Francescana e con il partner tecnico You Mobility. 🔗 Leggi su Lanazione.it

