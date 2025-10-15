A Palazzo Gambacorti sabato un convegno su menopausa e obesità

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, il Comune di Pisa organizza l’incontro pubblico dal titolo 'Donne in menopausa e obesità: un viaggio nella salute di genere' che si terrà sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12 in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

A Palazzo Gambacorti la mostra dei Balestrieri e il convegno su "Pisa e gli imperatori" - Nell'atrio del Comune fino sarà visitabile fino a sabato la mostra espositiva “Memoria e identità” curata dalla Compagnia dei Balestrieri di Pisa. Come scrive lanazione.it

Come evolve l’ordinamento penitenziario in Italia: convegno a Palazzo Gambacorti - Pisa, 27 novembre 2024 – Si terrà venerdì 29 novembre dalle 15 alle 17, in sala delle Baleari presso palazzo Gambacorti, l’incontro “De iure condito e de iure condendo”, un convegno sull’ordinamento ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Gambacorti Sabato Convegno