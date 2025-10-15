A Novara una nuova mostra dedicata a Giovanni Fattori
Al via a Novara la mostra "Giovanni Fattori. Il paesaggio toscano nelle acqueforti", che sarà visitabile dal 17 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026 presso la Galleria Giannoni di Novara. L'esposizione, inclusa nel biglietto della Galleria Giannoni, si inserisce nel calendario di eventi previsti per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
