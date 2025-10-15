A Novara 153esimo anniversario di costituzione delle truppe alpine
A Novara sabato 18 ottobre si celebra il 153esimo anniversario di costituzione delle truppe alpine.ProgrammaOre 9.00, Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale del Colle della Vittoria (Viale della Rimembranza)Ore 9.15, Alzabandiera e Onori ai CadutiOre 9.30, Santa Messa presso la Chiesa di San. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
