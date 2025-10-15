A Napoli apre FORMA il nuovo spazio dedicato al clubbing contemporaneo all’interno del Joia Building

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre 2025, apre ufficialmente FORMA, il nuovo spazio dedicato al clubbing contemporaneo allinterno dello storico Joia Building, nel cuore della città. "Sarà una notte - spiega una nota di presentazione dell'evento - in cui precisione sonora, design e vibrazioni autentiche si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli apre forma nuovoNapoli - Un tuffo nel mondo azzurro: il Napoli apre la sua prima Immersive Experience nel nuovo store ufficiale a Piazza San Domenico - La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di ... Riporta stabiachannel.it

EDICOLA480: a Napoli il nuovo spazio che espone un’opera alla volta - Un dispositivo espositivo tanto minimo quanto radicale: ha aperto a Napoli, in via San Pasquale, una delle zone più vivaci della città partenopea, EDICOLA480, spazio progetto ideato dal curatore e ... Si legge su exibart.com

napoli apre forma nuovoTeatro Nuovo di Napoli al via Körper al Nuovo - A quasi un anno dalla sua prematura scomparsa, quella visione continua ad assumere la forma di una pratica costante, che si concretizzerà da giovedì ... Riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Apre Forma Nuovo