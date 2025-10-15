A Monza il Festival della sostenibilità

Monzatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una serie di appuntamenti in programma dal 16 al 18 ottobre torna Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in collaborazione con Bcc Carate Treviglio e Brianzacque.La tappa autunnale di Monza Fast Future. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

monza festival sostenibilit224Monza Fast Future, tre giorni al futuro con gli studenti e la ricerca - Tre giorni dedicati al Monza Fast Future promossi dal comune e organizzato da Pro Monza, Epickonomia in collaborazione con la Bcc Carate e Treviglio e ... Si legge su msn.com

monza festival sostenibilit224Torna il Festival della Sostenibilità: Monza Fast Future - Con una serie di appuntamenti in programma dal 16 al 18 ottobre torna Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in ... Lo riporta mbnews.it

monza festival sostenibilit224Festival del Parco di Monza, un’edizione tra natura, cultura e futuro - Si è conclusa l’ottava edizione del Festival del Parco di Monza, tra eventi, musica e natura per celebrare il futuro sostenibile della città. Scrive mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Festival Sostenibilit224