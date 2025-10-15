A Monza il Festival della sostenibilità

Con una serie di appuntamenti in programma dal 16 al 18 ottobre torna Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in collaborazione con Bcc Carate Treviglio e Brianzacque.La tappa autunnale di Monza Fast Future. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

